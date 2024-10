Buchanan, l’infortunio è alle spalle: fissato il rientro con l’Inter!

Tajon Buchanan corre verso il recupero, dopo il grave infortunio alla tibia rimediato in Nazionale a giugno. Fissato già il rientro con l’Inter.

PROCEDE – Tajon Buchanan anticipa il suo rientro con l’Inter. L’esterno canadese è out dalla metà di giugno, ossia da quando in ritiro con il suo Canada, durante la Copa America, si ruppe la tibia in allenamento. L’ex Bruges, arrivato a gennaio, lavora giorno dopo giorno ad Appiano Gentile per rientrare e mettersi a disposizione di mister Simone Inzaghi. La fiducia dell’Inter sul suo rientro si era notata già settimane fa con l’inserimento dello stesso giocatore nella lista Uefa della Champions League. Inzaghi, infatti, lo ha preferito sia al Tucu Correa che all’ultimo arrivato Tomas Palacios. Buchanan spinge ad Appiano Gentile e l’Inter già fissa una data per il suo rientro in campo.

Buchanan dopo la sosta sarà a disposizione dell’Inter!

POSSIBILITÀ – Il rientro di Buchanan sarà dopo la sosta di ottobre e non è da escludere una sua convocazione già per Roma il 20 ottobre o per l’incontro in Svizzera contro lo Young Boys del 23. Insomma, manca veramente poco al recupero di Buchanan. Il canadese, arrivato appunto lo scorso gennaio, ha totalizzato durante i suo primi mesi di Inter dieci presenze, condite anche da un gol contro il Frosinone a maggio. Un totale di 151′, che dovranno necessariamente aumentare in questa stagione. Inzaghi lo ha impiegato solamente a sinistra come vice Federico Dimarco, ma non è da escludere un suo nuovo e naturale impiego a destra. D’altronde con l’arrivo di Palacios, Carlos Augusto può ritornare appunto a giocare da laterale mancino.