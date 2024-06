Buchanan, un’estate per prendersi l’Inter! E ‘tifa’ uno scenario − CdS

Buchanan, dopo aver vinto lo scudetto con l’Inter, è volato in Nazionale per disputare la Copa America col suo Canada. Si gioca negli States.

RIFARSI – Tajon Buchanan in estate vorrà prendersi l’Inter. Stagione complicata la sua tra la rottura e il trasferimento dal Bruges all’Inter a gennaio, che non gli ha garantito quell’ampio minutaggio di cui si aspettava. Complessivamente i minuti giocati con la maglia dei campioni d’Italia sono stati appena 151 in sei mesi, ma comunque utili per trovare anche il suo primo gol in Serie A (a Frosinone). Ma in vista della prossima stagione, vorrà ritagliarsi uno spazio importante. La Copa America sarà molto importante per lui, nonostante il suo Canada si trovi in un girone difficilissimo contro Argentina, Cile e Perù (passano solo le prime due). Inoltre, in ottica Inter, gli andrebbe meglio uno scenario.

Dumfries in bilico, per Buchanan ipotesi autostrada all’Inter

AUTOSTRADA – Se dovesse lasciare Denzel Dumfries, è chiaro che per Buchanan si potrebbe aprire una vera autostrada diventando il titolare a destra, se non il primo sostituto a Darmian. Il canadese, in questi primi mesi da nerazzurro, è stato impegnato da Inzaghi a sinistra come vice Dimarco. Comunque, il tecnico piacentino può godere di una doppia soluzione. Buchanan nasce come esterno di destra, ruolo che ha ricoperto al Bruges e che ricopre costantemente in Nazionale. Da capire se Inzaghi vorrà utilizzarlo ancora a sinistra oppure deciderà di collocarlo a destra.

Fonte: Corriere dello Sport – gio.col.