Buchanan corre verso l’Inter: quello che manca per il rientro dall’infortunio

Continua il recupero dall’infortunio di Tajon Buchanan. Da Appiano Gentile il punto sulla condizione fisica del centrocampista canadese dopo un altro allenamento.

BUONE NOTIZIE – Ad Appiano Gentile oggi pomeriggio c’erano tutti, compreso Tajon Buchanan. Simone Inzaghi si è goduto la sua Inter al completo, dopo la conclusione degli impegni in Nazionale, immergendosi nella preparazione della sfida contro la Roma. Il fatto che il canadese sia tornato ad allenarsi al Centro Sportivo nerazzurro non fa più notizia, considerando che già da qualche settimana ha iniziato a prendere parzialmente confidenza con il campo. Il doloroso infortunio alla tibia, con cui ha dovuto fare i conti a partire dalla scorsa estate, sembrava doverlo costringere ai box per lungo tempo. Invece Buchanan con impegno e voglia di tornare ha iniziato a bruciare le tappe, con l’intenzione di farlo fino in fondo.

Buchanan vede la luce infondo al tunnel dell’infortunio: l’ultimo step per il rientro con l’Inter

TEMPISTICHE – Nel recap dell’allenamento odierno offerto da Matteo Barzaghi su Sky Sport 24 arrivano importanti notizie anche su Tajon Buchanan. Il laterale, ovviamente, non sarà disponibile per la sfida di domenica sera contro la Roma, come non lo sarà neanche l’altro centrocampista infortunato Piotr Zielinski. Tuttavia, sapere il canadese a lavoro, seppur con un programma differenziato, fa assolutamente piacere. Soprattutto perché gli allenamenti a parte sembrano destinati a finire a breve per Buchanan, che nei prossimi giorni dovrebbe tornare a pieno regime nel gruppo di Simone Inzaghi col quale potrà lavorare. Al rientro a disposizione, dunque, manca solo la fase finale del recupero, alla quale Buchanan sta lavorando per ultimare e mettersi definitivamente alle spalle l’infortunio alla tibia sfortunatamente rimediato indossando la maglia della Nazionale canadese.