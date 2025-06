Buchanan, assenza concordata al Mondiale per Club! Il mercato alla finestra

Tajon Buchanan salta il Mondiale per Club. Da tempo c’era un accordo tra Inter e la federazione canadese per gli impegni di giugno del laterale nordamericano.

ASSENTE – Tajon Buchanan non sarà tra i convocati dell’Inter per il prossimo Mondiale per Club. La decisione è frutto di un’intesa preesistente tra il club nerazzurro e la federazione calcistica canadese, che garantirà al laterale la partecipazione alla Gold Cup, ritenuta un appuntamento fondamentale per la nazionale nordamericana. L’accordo era stato definito già da tempo, ancor prima della pianificazione per il torneo FIFA. La priorità era stata concessa alla competizione continentale, ritenuta cruciale per il percorso internazionale del Canada. Una scelta condivisa tra le parti, che esclude così il ritorno in campo di Buchanan con la maglia dell’Inter per la rassegna negli Stati Uniti. Rientrato dal prestito al Villarreal, il canadese resta comunque in bilico. Il club sta valutando il suo futuro e una possibile cessione non è esclusa nelle prossime settimane.