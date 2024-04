Buchanan si scalda e aspetta Inzaghi: presto il suo momento con l’Inter! – TS

Tajon Buchanan è uno dei meno utilizzati di Simone Inzaghi. Per il canadese, però, secondo TuttoSport sta per arrivare il momento giusto con l’Inter.

L’UTILIZZO – Nell’Inter di Simone Inzaghi Tajon Buchanan è una comparsa, breve e sporadica, nonostante ne faccia parte ormai da qualche mese. Approdare in Serie A non è mai semplice, soprattutto in una squadra già rodata come quella nerazzurra e, ancora di più, facendolo a metà stagione. Per permettere al canadese di adattarsi al meglio, al gioco, all’ambiente, alla spogliatoio, l’allenatore piacentino ha preferito seguire il proprio modus operandi. Ovvero, Inzaghi ha optato per un inserimento graduale di Buchanan nella sua Inter, senza forzare le tempistiche, come ha già fatto nel recente passato con nomi come quelli di Gosens e Frattesi. Due che, come Buchanan, nelle gerarchie del tecnico piacentino sono oggettivamente un passo indietro rispetto a calciatori considerati inamovibili titolari per una serie di motivi.

IL MOMENTO – Per il laterale canadese, finora utilizzato solo per un totale di 33 minuti in campo, sembra stia per arrivare il momento giusto. Secondo quanto emerge dall’edizione odierna di TuttoSport Buchanan continua a lavorare, volendo farsi trovare pronto per sfruttare subito al meglio la chance che Inzaghi presto gli darà. Una volta che l’Inter sarà sicura di avere aggiunto sul petto la seconda stella dello scudetto, infatti, il mister potrà allentare la presa con le sue gerarchie. In quel caso Buchanan potrà mettere in campo tutto il suo potenziale, anche per dimostrare il suo livello e permettere all’Inter di valutarlo.

Fonte: TuttoSport – Simone Togna