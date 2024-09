Buchanan, rientro anticipato? Progressi! E l’Inter guarda all’Ajax – TS

Procede bene il recupero di Tajon Buchanan, che a metà giugno si è rotto la tibia durante gli allenamenti col suo Canada. Può anticipare i tempi. Intanto, l’Inter guarda un giocatore dell’Ajax.

ALTERNATIVA – Se il futuro di Denzel Dumfries, nonostante il rinnovo vicino, rimane in bilico, c’è un giocatore che in casa Inter potrebbe anche prendergli il posto in futuro: ossia Tajon Buchanan. Per tutti TJ. Il canadese, che a giugno si è rotto la tibia in allenamento col suo Canada durante la fase finale della Copa America, continua il suo percorso di recupero e riabilitazione. Tutto procedere per il verso giusto e non è da escludere un suo rientro in campo tra fine ottobre e inizio novembre. Ovviamente poi bisognerà capire anche lo status fisico dell’ex Brugge, fermo da parecchio tempo. Buchanan potrebbe rivelarsi praticamente un nuovo acquisto dell’Inter, che lo scorso anno lo ha visto solamente per 151′, pochi spezzoni di gara ma anche un gol molto bello a Frosinone. L’alternativa a Dumfries, a destra, potrebbe essere proprio lui. Anche perché a sinistra, l’Inter ha comprato Tomas Palacios come braccetto liberando Carlos Augusto per farlo giocare da vice Dimarco.

Inter, oltre Buchanan: gli scout monitorano un 2003

SEMPRE A LAVORO – Ma gli scout dell’Inter lavorano tutto l’anno. Ed ecco che per la prossima stagione, stanno sondando un profilo niente male del 2003, di proprietà dell’Ajax dell’italiano Luca Farioli. Si tratta di Devyne Rensch. Come riferisce Tuttosport, è un classe 2003, piedi educati e velocità, il ventunenne di Lelystad è monitorato dagli scout dell’Inter e andrà in scadenza a giugno, diventando potenzialmente un ambito parametro zero.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna