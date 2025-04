Bucciantini va controcorrente: «Inter, un vantaggio dalle Coppe!»

Marco Bucciantini ha presentato la sua visione in merito ai vantaggi e gli svantaggi derivanti dal fatto di essere in corsa per varie competizioni: opportunità per discutere delle rispettive situazioni di Inter e Napoli.

IL RAGIONAMENTO – Marco Bucciantini si è espresso a Radio Sportiva sul tema delle competizioni in cui l’Inter è ancora in corsa, oltre ovviamente alla Serie A. Il giornalista ha espresso un pensiero diverso da quello della maggioranza: «Mi sa che sono in minoranza. Da un lato è chiaro che le Coppe portino via anche energie, dall’altro è vero che esse diano anche grandi sicurezze. Non è un caso che Juventus, Atalanta e Milan, uscite dalle Coppe, siano peggiorate. Perché si sono misurate con un fallimento, con un ‘obiettivo crollato’, subendone le conseguenze. La Fiorentina si è ritrovata vincendo in Conference League, battendo in scia Juventus e Atalanta».

Bucciantini sulla corsa scudetto tra Inter e Napoli: l’influenza delle Coppe non è negativa

IL PENSIERO – Bucciantini ha poi proseguito: «Nella volata Inter-Napoli, il discorso è diverso perché i partenopei non hanno avuto le Coppe (europee, ndr.) sin dall’inizio. Io son convinto che chi vincerà la Champions League avrà fatto anche un grande Campionato. Si pensi all’Inter, l’ultima volta che ha vinto la Champions si è anche portata a casa lo scudetto. Se una squadra sta bene, più competizioni ha maggiori chances ha di vincere».