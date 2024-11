Bucciantini: «Thuram è stanco, Lautaro Martinez deve trovare continuità»

Marco Bucciantini, noto giornalista e opinionista su Sky Sport, ha commentato l’attuale momento negativo di Lautaro Martinez con la maglia dell’Inter.

STANCHI – L’opinionista Marco Bucciantini, in collegamento con Sky Sport, ha parlato dell’attuale situazione in casa Inter e del percorso non proprio positivo di Lautaro Martinez con la maglia dei nerazzurri. Queste le sue parole: «La stanchezza di Thuram si vede, mentre Lautaro Martinez a volte dà segnali positivi, ma non riesce a trovare continuità. Atalanta e Fiorentina si sono trovate lì per alcune circostanze, ma se guardiamo la classifica, l’Inter è quella che crea di più. Con il ritorno di Calhanoglu, l’Inter ha avuto qualcosa in più, anche se forse manca ancora un pezzo in termini di forza massima. Tuttavia, credo che l’Inter sia comunque superiore a molte altre squadre. Ieri si è visto il miglior Napoli dell’anno nel primo tempo a San Siro. Lukaku, oltre a crescere di condizione, deve trovare uno stimolo per complicare la vita ai suoi marcatori. Troppe volte il migliore in campo è chi marca Lukaku».