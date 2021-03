Il rinvio di Inter-Sassuolo, nonostante i quattro casi di Coronavirus in casa nerazzurra, ha fatto molto discutere, con qualche dichiarazione fuori luogo (vedi dichiarazioni di Pirlo). Marco Bucciantini – ospite negli studi di “Sky Sport 24” – esprime un pensiero ben chiaro a riguardo. Di seguito le sue dichiarazioni

ILLUSIONE OTTICA – Il rinvio di Inter-Sassuolo è stato visto da molti come un vantaggio per la squadra di Antonio Conte, ferma per decisione dell’ATS. Marco Bucciantini commenta le tante polemiche: «Vantaggio per l’Inter? Se è un discorso sportivo, il Sassuolo aveva giocato in settimana e quelle che hanno giocato in settimana, come Torino e Roma, poi hanno perso. Quindi aveva giocato a Torino e aveva avuto meno tempo per preparare la sfida. Non giocando l’Inter, le avversarie hanno creato l’illusione ottica di essere più vicine, quindi poteva essere un vantaggio per le altre. E’ solo illusione ottica che però ti da coraggio».

REFERENDUM – Bucciantini ci mette il carico, riferendosi alle dichiarazioni di Andrea Pirlo, che ha addirittura tirato in ballo la fortuna: «Io in generale vorrei sapere da quando il rispetto di una regola è finito nel referendum del “ci guadagno o ci perdo”. Lo stato delle cose ha tenuto in casa i giocatori dell’Inter, per me il rispetto della regola toglie di mezzo ogni discorso. E dobbiamo anche accettare che sia cambiata, otto mesi fa non era così, era intervenuta solo l’ASL di Napoli. Da quando ci sono le variabili le ASL sono più attente e quindi io alzo le mani. Mi domando da quando ci siamo messi a discutere del rispetto di una regola. E mi riferisco alle conferenze stampa ascoltare in settimana».