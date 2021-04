Bucciantini: «Sensi giocatore vero, titolare in panchina! Bologna certezza»

Bologna-Inter è la sfida che andrà in scena tra pochissimo al Dall’Ara, valida per la ventinovesima giornata di Serie A. Bucciantini – ospite negli studi di “Sky Sport” – parla della personalità dei rossoblù di Mihajlovic e del recupero di Sensi. Di seguito le sue dichiarazioni

CERTEZZA – Bologna-Inter è la sfida che chiude la ventinovesima giornata di Serie A. Marco Bucciantini esalta le doti dei rossoblù: «Il Bologna fa parte delle certezze del campionato, sai che farà la sua partita e che attaccherà bene e veloce. Ogni tanto manca un po’ di agonismo, ma è una squadra che è così per caratteristiche dei giocatori. Si preoccupano poco del domani».

TITOLARE – E sulla rinascita di Stefano Sensi in Nazionale, Bucciantini afferma: «Sensi è quella diversità che avevi notato subito lo scorso anno e che quest’anno non hai potuto allenare, ma l’ha allenata Roberto Mancini. E’ un titolare in panchina, un giocatore vero. Il richiamo all’ordine di Antonio Conte (vedi articolo)? Avrebbe detto quello in tutti i casi, sono le parole d’ordine, in tutti i sensi. Mercoledì sera l’Inter potrebbe essere sopra i 70, agli avversari togli anche visivamente il contatto però l’importante è che ci sia la squadra».