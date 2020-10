Bucciantini: “Sensi deve giocare, il migliore per l’Inter! Nainggolan…”

Marco Bucciantini

Per Marco Bucciantini Sensi è il giocatore che l’Inter deve sempre mettere titolare. Il giornalista, ospite di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, ha poi spiegato perché Nainggolan alla fine dovrà tornare al Cagliari.

IN MEZZO – Questa l’analisi di Marco Bucciantini sul centrocampo dell’Inter: «Ha accumulato giocatori voluti dal tecnico in quella zona di campo. C’è anche qualcun altro che deve giocare: ogni volta che vedo Stefano Sensi credo che sia il migliore a galleggiare tra l’energia del centrocampo e la forza dell’attacco. Radja Nainggolan è un protagonista e un giocatore che non entrava nei pensieri originari di Antonio Conte. Penso che debba andare in una squadra dove può essere un leader emotivo della partita, non un cambio al 75’».