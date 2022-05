Bucciantini: «Scudetto Inter o Milan? Vincerà la migliore e non la più forte»

Marco Bucciantini, dagli studi di Sky Sport 24, si è espresso sulla lotta Scudetto con Inter e Milan protagoniste. Secondo il giornalista, in testa al momento c’è la squadra migliore

LA MIGLIORE − Bucciantini sul duello in vetta al campionato tra Inter e Milan: «E’ magnifico di come il Milan ha fatto 8 gol in otto partite e ha vinto. C’è stato un periodo in cui giocava bene segnando e un altro in cui non riusciva quasi mai a tirare da dentro l’area. Ma ha un grande portiere. Quest’anno non è un campionato di dati. Non c’è nemmeno distacco ma sono convinto che vincerà la migliore e non la più forte. In testa alla classifica c’è una squadra che è stata la migliore, ed è differente essere la più forte o la migliore».