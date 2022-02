Bucciantini: «Sanchez è una diversità, tira fuori dei numeri! Dimarco…»

L’Inter sabato alle 18.00 sfida il Napoli allo stadio “Maradona”, in quella che è a tutti gli effetti una sfida scudetto. Bucciantini – ospite di Sky Sport -, valuta il possibile sostituto di Bastoni e la presenza di Sanchez dal 1′

BASSA PROBABILITÀ – L’Inter per il big match con il Napoli dovrà fare a meno di Alessando Bastoni. Per Marco Bucciantini, è difficile che Federico Dimarco possa sostituirlo dal 1′: «Chi al posto di Bastoni? Non lo so, il fatto che Dimarco sia il primo cambio in tutta la parte sinistra dell’Inter fa pensare che dovrebbe essere lui ma di solito entra bene anche durante la partita. Visto che Simone Inzaghi i cambi li fa sempre, può essere che Dimarco sia da aggiungere alla partita, per cambiare passo. Dipende anche dai centimetri che avrà il Napoli e che avrà lui, non sarei sorpreso se non toccasse a Dimarco perché in panchina è il cambio di almeno due/tre ruoli».

DUBBIO LECITO – Gli altri due dubbi di Napoli-Inter sono legati alla presenza dal 1′ di Kalidou Koulibaly, rientrato dalla Coppa d’Africa e il partner di Edin Dzeko in attacco. Secondo Bucciantini, il dubbio per Inzaghi è lecito: «La sfida tra Napoli e Inter è sicuramente una delle partite più importanti della storia recente del Napoli e nella storia recente del Napoli esiste Koulibaly. Un po’ di odore di storia me la manda questa partita. Chi in attacco insieme a Dzeko? Facile per Inzaghi scegliere visto che in attacco il primo cambio arriva relativamente presto. Il dubbio ce l’hai soprattutto perché Alexis Sanchez sta tirando fuori dei numeri, è una diversità nell’Inter. Per me i titolari ci sono però nell’Inter come nella sua Lazio ci sono anche riserve che giocano le stesse partite dei titolari».