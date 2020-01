Bucciantini: “Ruolo Eriksen-Inter? Al Tottenham non era sempre centrale”

Eriksen oggi sarà un nuovo giocatore dell’Inter. Il giornalista Marco Bucciantini, ospite di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, ha parlato del ruolo dove potrà essere schierato il centrocampista in arrivo dal Tottenham.

POSIZIONE IN CAMPO – Marco Bucciantini parla di dove potrebbe essere inserito il nuovo acquisto dell’Inter: «Christian Eriksen non sempre era centrale, spesso era Dele Alli il centrale che andava a fare la seconda punta. Si inseriva sul movimento di Harry Kane e spesso Eriksen partiva dai lati di questo schieramento. È un 10 secondo me dal punto di vista creativo e dal punto di vista tecnico, ma nella Premier League il 10 non c’è. Nella Premier League si corre verso la porta, anche se sei un 10. Secondo me questo lo aiuta, il dinamismo imparato là lo aiuta per l’Inter».