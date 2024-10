Bucciantini: «L’Inter di Inzaghi ha una qualità chiara. Un piacere!»

Marco Bucciantini ha ricordato quanto avvenuto in occasione di Manchester City-Inter, match terminato per 0-0 all’Etihad. A suo giudizio, i nerazzurri non possono essere attaccati per un motivo.

LA SFIDA – Il giornalista Marco Bucciantini si è pronunciato a Radio Sportiva riguardo il match pareggiato dall’Inter contro il Manchester City nella prima sfida di questa Champions League. In particolare, dal suo punto di vista non è corretto criticare i nerazzurri per il modo in cui hanno condotto la partita: «L’Inter di Inzaghi ha dimostrato di sapersi difendere, ma ciò non esclude che sappia anche attaccare benissimo. Per esempio, l’anno scorso l’Inter era una delle squadre più belle da vedere nell’area avversaria».