Bucciantini: «Mi piace che Sanchez resti all’Inter. Soldi addosso al calcio»

Condividi questo articolo

Marco Bucciantini

Bucciantini ritiene che l’Inter potrà comunque avere dei vantaggi dalla permanenza di Sanchez, dopo che è saltato lo scambio con la Roma per Dzeko. Il giornalista, nel corso di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, segnala come le difficoltà economiche del periodo abbiano inciso.

PECCATO A METÀ – Lo scambio sfumato con Edin Dzeko può diventare un’opportunità. Almeno secondo Marco Bucciantini: «A me piace anche che Alexis Sanchez sia rimasto all’Inter. Il Sanchez di fine autunno era diventato importante in quella squadra: fa fatica a trovare continuità nella condizione. L’Inter ci avrebbe guadagnato. Faccio solo una battuta: sullo sfondo di questa vicenda c’è un problema, che i soldi del calcio stanno andando addosso al calcio. Il COVID-19 ha alzato il tappeto: in un’operazione del genere basta solo una differenza fiscale».