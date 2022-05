Bucciantini: «Perisic? Rendimento mai avuto! Inter, no dubbi sul Sassuolo»

Bucciantini non ha dubbi sul Sassuolo, al quale domenica l’Inter si affida per provare il sorpasso al fotofinish sul Milan nell’ultima giornata di Serie A. Da Microfono Aperto, su Radio Sportiva, il giornalista parla anche di Perisic.

IN SCADENZA – Ivan Perisic ha quaranta giorni residui di contratto con l’Inter e anche in serata si è parlato della sua posizione (vedi articolo). Bucciantini parla dello status raggiunto dal croato: «Ha avuto un rendimento da protagonista che non aveva mai avuto. Ha fatto la finale dei Mondiali e vinto la Champions League col Bayern Monaco, ma all’Inter faticava a incastrarsi. C’è quel gruppo di slavi, ai quali si aggiunge Milan Skriniar, di cui lui è il leader».

IL DUELLO – Bucciantini anticipa i temi dell’ultima giornata di Serie A: «Inter e Milan non si sono piantate, hanno avuto dei momenti no. Un po’ più l’Inter, che però muoveva la classifica, mentre il Milan ha avuto problemi a dicembre quando ha avuto un calendario difficile. Se dovessero vincere domenica finirebbero a 86 e 84 punti, l’ingiocabile Inter di Antonio Conte ha chiuso a 91: non sei lontano da una squadra che sembrava inarrivabile. Il Sassuolo? Io non ho dubbi che avranno voglia, avranno tutti gli occhi addosso e sappiamo che al Sassuolo piace avere gli occhi addosso. Per me faranno il massimo, poi dipende da quanto farà il Milan che sta facendo fare poco alle altre squadre».