Bucciantini: «La partita aperta piace all’Inter. Barella? Parte e arriva forte»

Marco Bucciantini, ospite negli studi di Sky Sport 24, ritiene che all’Inter piacciono le partite aperte contro squadre che provano a giocare. Una lancia anche a favore di Barella

CHAMPIONS E BARELLA − Marco Bucciantini espone la sua su alcuni temi legati al mondo Inter: «Lo 0-0 nelle precedenti tre partite gratificava lo Shakhtar Donetsk, adesso ha solo chance di giocare e segnare molto. Sono i duelli che piacciono all’Inter perché ai nerazzurri la partita aperta piace molto. È il momento Inter. Nicolò Barella gioca consecutivamente da 23 partite, ci sta essere un po’ sincopato, ha giocato l’Europeo fino all’ultimo, non si amministra mai durante le partite, parte forte e arriva forte. Il problema in Champions League non credo sia la stanchezza di Barella ma Lautaro Martinez ed Edin Dzeko che hanno segnato poco. Quando batti il Napoli, il vento fischia più forte. Se batti una squadra come il Napoli, devi continuare ad andare forte e a fischiare questo vento».