Bucciantini: «Pallone d’Oro? In PSG-Inter due candidabili. Inciderà…»

Tantissimi i discorsi che ruotano intorno a PSG-Inter, anche il candidato al prossimo Pallone d’Oro. Marco Bucciantini esprime il suo parere su due leader delle finale di Champions League.

PAPABILI CANDIDATI – Marco Bucciantini, intervenuto su Sky Sport nella giornata che conduce a PSG-Inter, ha toccato il tema del Pallone d’Oro. Secondo il giornalista il risultato della finale di Champions League inciderà sulla scelta dei candidati per l’ambito premio: «Nel caso di Lautaro Martinez sarebbe la vittoria dell’ennesimo trofeo vinto insieme alla Coppa del Mondo, Sud America, scudetti e trofei con l’Inter. Se dovesse vincere il PSG, come ha fatto nelle ultime partite, il candidato al pallone d’oro è Gigio Donnarumma. Lo vedo più candidabile perché sono tanti anni che primeggia. All’Inter è facile trovare un leader, nel PSG Ousmane Dembélé è uno di quei giocatori forti come tanti se ne sono viste».