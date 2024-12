Bucciantini: «Nerazzurro è il colore dell’anno. Inter dilagante!»

Marco Bucciantini si è pronunciato in vista di Bayer Leverkusen-Inter, sottolineando come quella nerazzurra sia una delle migliori squadre in Europa.

IL COMMENTO – Il giornalista Marco Bucciantini si è espresso a Sky Sport sul modo in cui l’Inter si presenta alla gara di Champions League contro il Bayer Leverkusen: «ll nerazzurro è il colore dell’anno. L’Inter e l’Atalanta sono le due squadre più forti, più dilaganti in campo, sanno attaccare, sono equilibrate e sanno tenere incollati gli appassionati per vederli. Parlando di un calciatore, dico che Mkhitaryan sta scoprendo un modo di stare in campo, un ruolo che probabilmente non credeva di possedere».