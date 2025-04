Bucciantini: «Narrazione sbagliata. Inter ha parlato troppo di stanchezza»

Marco Bucciantini ha voluto rimarcare un elemento che, a suo avviso, ha caratterizzato in negativo questa fase della stagione dell’Inter. Narrazione diversa da quella che sarebbe stata utile alla causa.

IL RAGIONAMENTO – Marco Bucciantini si è così pronunciato a Sky Sport sugli opposti momenti vissuti da Napoli e Inter: «Anche il Napoli un po’ più deludente lasciava il campo con la sensazione di non aver rinunciato a dare il massimo. Conte è questo, le sue squadre riflettono tale realtà. L’allenatore pugliese sa indirizzare l’energia verso il raggiungimento dell’obiettivo. A Pasqua l’Inter era dentro ogni competizione, la doveva vivere non con la stanchezza ma con l’euforia. Io non dico nulla su una squadra che per me è stata meravigliosa fino ad ora. I suoi successi derivano da un’idea bellissima e faticosa, perché il lavoro alla base è molto».

Bucciantini espone la sua visione in merito a un dettaglio che ha caratterizzato la stagione dell’Inter

COMUNICAZIONE RIVEDIBILE – Secondo Bucciantini, dunque, l’Inter ha peccato prima di tutto sul piano comunicativo. Con un’impostazione diversa, si sarebbe potuto trascinare l’ambiente verso i traguardi sperati, dal suo punto di vista: «Per me, la narrazione è stata sbagliata: si è posto l’accento sulla stanchezza per i tanti impegni da fronteggiare piuttosto che su quello dell’euforia per quegli stessi incontri da disputare».