Bucciantini: «Napoli contende naturalmente lo scudetto all’Inter. Varie ragioni»

Marco Bucciantini si è espresso sulla lotta scudetto, sottolineando come il Napoli abbia gli strumenti per competere con l’Inter e le altre rivali per il titolo.

LA SITUAZIONE – Il Napoli è attualmente primo nella classifica della Serie A grazie ai 16 punti totalizzati nelle prime 7 giornate, con l’Inter di Simone Inzaghi distante 2 lunghezze al secondo posto momentaneo. La squadra partenopea si sta rendendo protagonista di un campionato che qualcuno immaginava sin dall’inizio, data la presenza sulla panchina di un vincente come Antonio Conte, mentre qualcun altro conservava una dose di scetticismo a causa della deludente scorsa stagione conclusasi senza accedere ad alcuna coppa europea.

Bucciantini si pronuncia sulla lotta scudetto: il Napoli lotterà seriamente con l’Inter

IL RAGIONAMENTO – Il giornalista Marco Bucciantini si è espresso a Radio Sportiva sul tema dell’idoneità del Napoli a garantire una costanza di rendimento fino al termine del campionato. Dal suo punto di vista, i presupposti ci sono tutti dato il valore del tecnico salentino e la presenza di alcuni pilastri: «Conte non ha mai fatto peggio del secondo posto. Ha vinto 4 scudetti su 5 tentativi disponibili, totalizzando comunque 82 punti nella stagione della vittoria della Juventus con 83 punti finali. Inoltre, in squadra ci sono giocatori abituati a vincere, non solo Lukaku e McTominay ma anche quelli che già c’erano due anni fa».