Bucciantini: “Nainggolan nell’Inter 2020/21? Per me no, ecco perchÃ©”

Bucciantini: “Nainggolan nell’Inter 2020/21? Per me no, ecco perché”

Quale sarà il futuro di Radja Nainggolan? Una domanda che inizia ad interessare l’Inter. Si ventila l’ipotesi di un suo ritorno agli ordini di Antonio Conte: ipotesi da scartare secondo Marco Bucciantini, come dichiarato a “Radio Sportiva”.

NON DETERMINANTE – Che ne sarà di Radja Nainggolan dopo la fine del prestito al Cagliari? Il belga – di proprietà dell’Inter – rimarrebbe volentieri in Sardegna, ricambiato. In questa stagione è tornato vicino ai fasti del passato: 5 gol e 6 assist in 21 presenze. Tuttavia i rossoblu devono accordarsi con l’Inter sul prezzo del riscatto. I sardi non possono spingersi sopra a certe cifre, come i 20 milioni minimi richiesti dai nerazzurri. E se tornasse all’Inter, che ne sarebbe di Nainggolan? Potrebbe essere integrato nella rosa di Antonio Conte? Nessun ostracismo da parte del tecnico nerazzurro, ma questa ipotesi non convince Marco Bucciantini. Il suo pensiero sul futuro di Nainggolan: «Bisogna vedere la sua voglia di restare a Cagliari. Poi bisogna vedere i calcoli che si fa l’Inter, che lo può riportare nell’organico di Conte. Secondo me a un certo punto dell’anno ne avrebbe avuto bisogno di Nainggolan. Può darsi che l’anno prossimo l’Inter, che sta continuando a comprare bene, voglia vincere tutto. Che voglia misurarsi anche coi problemi di tenere quelli forti in panchina. Però è anche un giocatore che ha un senso se è determinante in una squadra. E l’Inter sta andando verso una squadra in cui Nainggolan non sarebbe determinante. Non è un giocatore da tenere lì. Avrebbe fatto comodo a Conte, però poi devi gestire tutte le volte che non ti fa comodo Nainggolan».