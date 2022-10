Bucciantini: «Mourinho? Una differenza fra Inter e Roma! Carisma intatto»

Marco Bucciantini, intervenuto su Sky Sport, ha parlato di Mourinho nel corso della sua esperienza all’Inter. Questo il commento del giornalista

CARATTERE- Bucciantini analizza José Mourinho e la differenza d’immagine del portoghese fra la sua esperienza all’Inter e quella alla Roma. Queste le sue dichiarazioni: «All’Inter Mourinho era più figo, fra lui ed un modello non c’era differenza! Oggi si offre in modo diverso, ma il carisma è rimasto intatto. Quanto ci ha messo a portarsi il popolo della Roma? Sono due immagini diverse ma dimostrano cos’è il carisma. Il carisma non è un abito, è un dono!».