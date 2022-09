Bucciantini: «Mkhitaryan fuori dopo 30′ e con oltre 500 presenze da professionista!»

Anche Marco Bucciantini si scaglia contro le sostituzioni a detta sua inspiegabili di Simone Inzaghi in Udinese-Inter, prendendo come riferimento Henrikh Mkhitaryan.

TANTI ERRORI – Marco Buccinatini critica i cambi di Simone Inzaghi e prende le difese del centrocampista: «Un giocatore come Mkhitaryan che ha 500 partite da professioniste secondo te non sa gestirsi un cartellino giallo? L’Atalanta ha giocato l’ultima partita con sette ammoniti e Gasperini non ha tolto nessuno di quei sette. Aver cambiato quattro volte il terzetto dietro in difesa, è un ulteriore segnale di disorientamento. L’Inter si sta un po’ avvitando su sé stessa. Io non voglio credere che la squadra abbia dei problemi fisici».