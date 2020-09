Bucciantini: “Milenkovic per Inter e Milan? Una curiosità. Lui come Bastoni”

Milenkovic è un nuovo nome per l’Inter in caso di cessione di Skriniar, richiesto dal Tottenham (vedi articolo). Marco Bucciantini, ospite di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, ha commentato la voce legata al difensore della Fiorentina.

PERCORSI DIFFERENTI – Marco Bucciantini fa notare una particolarità sugli interessi per Nikola Milenkovic: «Curiosamente lo vuole Stefano Pioli per giocare a quattro e Antonio Conte per giocare a cinque. Perché? Quello che ha fatto Milenkovic, che ha saputo fare, è che a volta ha giocato anche terzino. Per quello lo vuole Conte, perché come ha fatto Alessandro Bastoni può andare dentro il campo».