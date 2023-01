Bucciantini: «Milan-Inter, conseguenze per chi perde! Brozovic-Kessie…»

Marco Bucciantini, intervenuto su Sky Sport, ha parlato dell’Inter, reduce dalla vittoria sul Verona e che sfiderà mercoledì il Milan a Riyad per la Supercoppa

CARATTERE- Queste le parole di Bucciantini : «Supercoppa? È un derby, un trofeo disputato in una partita che è un derby non vedi caroselli ma perdere è brutto. Il Milan ha preso due ceffoni dalla Roma ed è stata intontita sia in Coppa Italia che con il Lecce. Ma i rossoneri si ritrovano in campo e questa partita è ideale: non puoi essere deconcentrato. Ci arriva un po’ meglio l’Inter, però è davvero impronosticabile. Avrà più conseguenze per chi la perde rispetto a chi la vince. Brozovic-Kessie? Io penso sia uno scambio che sistema il Barcellona ma non l’Inter».