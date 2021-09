Bucciantini: «La miglior forza dell’Inter? I 91 punti! Un dovere in stagione»

Bucciantini ha valutato lo stato di forma dell’Inter nel corso di questo inizio di stagione. Il giornalista, parlando a Sky Sport, vede lo scorso campionato come un punto di partenza sul quale poter ancora migliorare.

CICLO IN CRESCITA – Marco Bucciantini è sicuro: «La miglior forza dell’Inter sono i punti dell’anno scorso, novantuno. Quando superi novanta punti in un campionato puoi cambiare qualche cosa: quelli che restano non delegano agli altri la forza. La maggior forza dell’Inter è quello che hanno costruito, ed è collettiva. Poi ventiquattro anni Lautaro Martinez e Nicolò Barella, Milan Skriniar ventisei e Stefan de Vrij ventinove: stanno entrando nel periodo migliore della loro carriera. Lautaro Martinez e Barella possono migliorare, poi senza Achraf Hakimi e Romelu Lukaku tutti devono fare di più. Champions League? L’Inter deve passare il turno, questo è un dovere».