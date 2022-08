Bucciantini: «Marotta e Inzaghi? Sfoghi sinceri. Inter cerca certezze»

Bucciantini è d’accordo con le parole di sabato di Marotta (vedi articolo) e Inzaghi (vedi articolo) in relazione al mercato. Su Sky Calcio Club, il giornalista ribadisce come l’Inter non debba vendere i suoi big.

GIOIELLI INCEDIBILI – Marco Bucciantini dà ragione a Simone Inzaghi per le parole dopo Lecce-Inter, incluse quelle di Giuseppe Marotta: «Quando trovo sincerità non ho niente da dire. Sono due sfoghi sinceri di persone che fanno il loro mestiere. Marotta ha costruito squadre da novanta punti, Inzaghi a stagione iniziata fa fatica a perdere un titolare. Lui ha capito che, in questo momento, l’equilibrio non è ancora tutto a posto. L’Inter è una squadra che ha dimostrato di poter mettere quattro attaccanti puri in campo più Henrikh Mkhitaryan, vuol dire che sente di essere padrona della partita. Però non è ancora a posto, se cerca di confonderla così. Inzaghi sta cercando delle certezze, io non venderei mai un giocatore all’ultimo giorno. Se vendi un titolare dell’Inter vendi un giocatore piantato nella squadra da tanti anni, se pensi a Milan Skriniar, o uno come Denzel Dumfries che si sta allineando ai livelli di Achraf Hakimi».