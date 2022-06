Bucciantini: «Lukaku? Torna dove è amato! Si sta creando un patto all’Inter»

Dopo le notizie di ieri (vedi articolo) per Lukaku all’Inter si attende solo l’incastro giusto per poter celebrare il grande ritorno. Bucciantini, ospite di Calciomercato – L’Originale su Sky Sport, vede da questa situazione un qualcosa di nuovo e positivo.

LE CONDIZIONI – A Marco Bucciantini piace il ritorno all’Inter di Romelu Lukaku: «Dietrofront? C’è anche molta umanità, di un giocatore che viene in Italia un po’ respinto da quello che è il calcio più forte. In Italia vince il campionato, viene umanamente conosciuto e votato il miglior giocatore di quel campionato. Va a chiudere un conto: i conti aperti ti fanno impazzire. Ora ha capito che non ce la fa a chiudere quel conto, che forse ha un limite e che torna dove è amato. Ha cominciato a chiedere scusa praticamente dal giorno dopo in cui se n’è andato: a me piace quando qualcuno decide di perdere qualcosa, il finale è quello e Lukaku tornerà all’Inter».

TUTTI RESTANO – L’attacco non sarà solo Lukaku e per Bucciantini è un buon segnale: «Si sta creando un patto dentro all’Inter. C’è un’attrazione: ogni volta che qualcuno viene messo sul mercato ci tiene a sapere che non vuole andare. Questo è incredibile e importantissimo, nobilita il calcio italiano. Pensa all’attacco: la presenza di uno toglie minuti all’altro, ma Joaquin Correa lo sa che se c’è Paulo Dybala e Lautaro Martinez c’è qualche minuto in meno. Però le grandi squadre sono fatte in questo modo».