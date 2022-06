Bucciantini: «Lukaku per l’Inter ha messo da parte soldi e orgoglio»

Bucciantini dagli studi di Sky Sport ha parlato del ritorno di Romelu Lukaku all’Inter dopo l’anno da dimenticare al Chelsea. Il giornalista ha in qualche modo giustificato la scelta dell’attaccante belga.

IL RITORNO – Marco Bucciantini spiega il ritorno dell’attaccante belga visto dal suo punto di vista: «Il ritorno c’è chi lo vede sempre come un atteggiamento deludente, e chi invece lo vede come un atteggiamento romantico. Io però penso che, siccome è Romelu Lukaku che vuole tornare, l’Inter ha fatto in modo che fosse vantaggioso e non un costo. Lukaku per tornare ha rinunciato a soldi e orgoglio. Ha avuto fortuna che all’Inter è mancato qualcosa in questa stagione. Avesse vinto il campionato magari non sentiva questo bisogno. Però si è anche ricordata cos’era prima di Lukaku».