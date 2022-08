Bucciantini: «Lukaku? L’Inter si è data più soluzioni! Inzaghi farà una cosa»

Lukaku è tornato all’Inter e dunque sorge spontaneo un quesito: Inzaghi cambierà modo di giocare? Secondo Bucciantini, intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, il tecnico nerazzurro sfrutterà certamente un aspetto

SOLUZIONI – Romelu Lukaku, secondo Marco Bucciantini, darà all’Inter di Simone Inzaghi maggiori soluzioni in attacco: «È chiaro che l’Inter l’anno scorso ha dovuto avvicinare giocatori all’attacco, Lukaku ti dà più soluzioni in tal senso. Inzaghi alla Lazio preferiva un atteggiamento basso sfruttando gli scatti di Immobile, magari proverà a sfruttare la profondità tenendo il duello sull’ultimo uomo. Tutto sommato vedo che l’Inter si è data più possibilità con il ritorno del numero 90 nerazzurro che permette alla squadra di avere più profondità in attacco. Secondo me con il belga si gioca bene».