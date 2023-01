Bucciantini: «Lukaku? Lavoro di Conte mai da sottovalutare! Deve reagire»

Lukaku ha deluso contro il Monza non riuscendo ad aiutare l’Inter nel gestire il risultato del Brianteo. A parlare del rendimento del belga Bucciantini a Sky Calcio Club

ALTRO GIOCATORE − Marco Bucciantini commenta le prestazioni negative di Lukaku: «Lukaku era tornato per sentirsi grande e raccogliere quello che era stato. Mi sono fatto un’impressione. Un campione reagisce e adesso l’Inter ha bisogno di lui. Col Monza l’Inter ne aveva bisogno con la squadra che si era indebolita dopo gli infortuni a centrocampo. Penso che il tocco di Conte non vada mai sottovalutato soprattutto in certi tipi di giocatori. Fa diventare i gregari campioni in ancora più gregari. Deve ridimostrare».