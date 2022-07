Bucciantini: «Lukaku? Inzaghi con un’opzione! Mi piace pensare una cosa»

Lukaku ha fatto ritorno all’Inter dopo una sola stagione al Chelsea. Bucciantini parla delle opzioni in più che il belga regala ad Inzaghi e delle sue difficoltà in Premier League. Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport

OPZIONI – Romelu Lukaku e l’Inter, capitolo secondo. Marco Bucciantini parla delle diverse opzioni tattiche che il belga offre a Simone Inzaghi: «Io credo che da un punto di vista tattico l’acquisto di Lukaku sia straordinario perché dà all’Inter una possibilità in più. L’Inter di Inzaghi si è appoggiata molto su Perisic, che ora non c’è. Però l’Inter di Lukaku, se uno guarda i dati, è quella dei 101 gol. L’Inter la scorsa stagione in 54 partite ha fatto 107 gol, i gol sono arrivati anche senza Lukaku, solo che ha fatto più fatica. Ha dovuto portare più giocatori davanti, era più difficile la via del gol e quindi gli è costato qualcosa. Inzaghi avrà un’opzione in più, ovvero la profondità. Secondo me migliorerà anche la fase difensiva perché con Lukaku hai bisogno di meno uomini in attacco, però mi piace pensare al belga come un’aggiunta a una squadra che la scorsa stagione ha giocato un bel calcio. Forse Lukaku è un giocatore da Mediterraneo, quello del Chelsea ricordava quello del Manchester United. Forse non è solo un sistema di gioco ma un clima agonistico di gioco. Ha bisogno del calore della gente».