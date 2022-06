Bucciantini: «Lukaku-Inter? Ho visto felicità! Rinunciato non solo ai soldi»

Lukaku ha fatto ritorno all’Inter nonostante sembrasse impossibile. Bucciantini, intervenuto nel corso del pomeriggio di Sky Sport 24, analizza l’arrivo del belga in nerazzurro da un punto di vista puramente romantico

ORGOGLIO DA PARTE – Romelu Lukaku è tornato all’Inter dopo una sola stagione al Chelsea. Marco Bucciantini analizza il ritorno del belga in nerazzurro da un punto di vista romantico: «Ho visto felicità, devo dire che Zhang ha detto una bella cosa: nella vita bisogna anche perdonare se si vuole stare insieme. Si può aggiungere che bisogna trovare anche le parole giuste per farsi perdonare. Lukaku ha trovato queste parole, è stato disposto a perdere qualcosa di suo, non solo a livello di ingaggio ma anche di orgoglio. Accettare qualcosa che è difficile da accettare, ossia un conto aperto con la Premier League. Torna dove è stato grande, sembra facile ma ha anche qualcosa da perdere. Per le notizie che danno felicità alla gente non ho niente da eccepire».