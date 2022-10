Bucciantini: «Lukaku, importante capire gravità! Il rientro anticipato… »

Marco Bucciantini parla della notizia di giornata, ovvero l’infortunio di Romelu Lukaku. Negli studi di Sky, il giornalista apprezza però lo sforzo del numero 90 per rientrare subito a disposizione della sua squadra

DECISIVA LA GRAVITÀ – Marco Bucciantini, ospite negli studi di Sky Sport 24, commenta l’infortunio di Romelu Lukaku: «È decisivo sapere che tipo di risentimento, se una ricaduta o qualcosa di nuovo. La partita di domani aveva senso per dargli minutaggio verso Torino, partita importante per non perdere terreno in classifica. Da un po’ di tempo c’è questo sfondo del mondiale per valutare gli infortuni. L’onestà di Lukaku, in questo senso, è aldilà di ogni sospetto».

BELLA TESTIMONIANZA – Il giornalista afferma inoltre che il rientro anticipato del belga è una cosa che merita rispetto: «Il rientro è la bella testimonianza di un ragazzo che ha dato la sua priorità all’Inter, nonostante la grande competizione delle Nazionali sia alle porte. Queste masse muscolari sono motori che vanno messi a puntino». Così Bucciantini si è espresso sulla situazione di Romelu Lukaku.