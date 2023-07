Bucciantini: «Lukaku? Prematuro giudicare! L’Inter ha speso tanto per lui»

Bucciantini invita i tifosi dell’Inter di mantenere la calma sulla questione Lukaku-Juventus. Di seguito l’opinione espressa dal giornalista nel corso dell’intervento su Radio Sportiva.

CASO CURIOSO – La notizia di giornata è quella che vede Romelu Lukaku lontano dall’Inter e totalmente proiettato verso la Juventus. Si esprime in merito, nella trasmissione “Microfono Aperto”, anche il giornalista Marco Bucciantini: «I “mai” nel calcio finiscono in banca. Io direi di aspettare ancora prima di parlare perché non è che Lukaku è già della Juventus. In questo momento sembra che ci sia un numero che possa convincere il Chelsea, adesso serve quello per chiudere con Lukaku. L’Inter per lui ha speso davvero tanti soldi per poterlo riavere, allenandolo anche quando non stava bene, aspettandolo in campo. L’Inter ha bisogno che quelle parole diventino anche gesti e che quell’affetto dichiarato diventi pratico. Però siamo in una delle tante fasi che può avere una vicenda. Coi social ogni emozione istantanea diventa una sentenza, un giudizio e una guerra di trincea. È curioso che in questo mercato Lukaku sia stato accostato prima al Milan e poi alla Juventus, che sono le due squadre in cui non sarebbe dovuto andare. Ma magari non ci va, non è ancora detto nulla».