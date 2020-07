Bucciantini: “Lukaku uno che fa la differenza in...

Bucciantini: “Lukaku uno che fa la differenza in Serie A. Accanto a lui…”

Bucciantini celebra Lukaku, che con la doppietta di sabato in Genoa-Inter è arrivato a ventitré gol nella stagione d’esordio in Serie A. Il giornalista, ospite di “Sky Calcio Show – L’Originale”, ha trovato diverse risorse dal belga anche per i compagni.

ATTACCANTE IDEALE – Marco Bucciantini promuove Romelu Lukaku: «Quel tipo di giocatore lì, con quelle caratteristiche, comunque fa la differenza in Serie A. Comunque è un riferimento fisico in campo: accanto a Lukaku giocano bene gli altri, che sia Alexis Sanchez o Lautaro Martinez».