Bucciantini: «Lookman comprovato per la Serie A e l’Europa!»

Bucciantini parla di Lookman, che è finito nel mirino dell’Inter. Le parole dell’opinionista sull’attaccante nigeriano.

PENSARE A VARIE SOLUZIONI – Marco Bucciantini, ospite a Sky Calciomercato – L’Originale da Reggio Calabria, si esprime sull’eventuale arrivo di Ademola Lookman all’Inter: «All’Inter manca quel tipo di giocatore che insomma può saltare l’uomo per andare fino in fondo con l’intenzione di segnare. Quindi potrà permettere a Chivu di poter pensare a più cose: un attaccante a tre alzando Dumfries da una parte e l’atalantino dall’altra, una seconda punta che ha altre caratteristiche. Il nigeriano è un giocatore comprovato e importante per la Serie A e il calcio europeo».