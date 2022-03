Bucciantini: «Italiani costano troppo? Tanti stranieri in Serie A hanno fallito!»

Marco Bucciantini in collegamento sulle frequenze di Radio Sportiva, facendo riferimento all’Italia fuori dal Mondiale, ha parlato del tema legato ai giovani italiani che “costano troppo”, e dei tanti stranieri che invece in Serie A hanno fallito.

ALTRI HANNO FALLITO – Marco Bucciantini dice la sua riguardo quello che si dice riguardo i giovani italiani, cioè che costano troppo: «I giovani italiani costano tanto? I giocatori italiani hanno un valore, però mi chiedo perché se un giocatore italiano gioca tanto e arriva a dieci gol non dovrebbe valere una certa cifra? Ho visto giocatori acquistati all’estero a 70-80 milioni che non hanno fatto un gol in quaranta partite, non scherziamo! Abbiamo preso attaccanti da 20-25 milioni che in Serie A non hanno fatto niente dall’estero. Intanto andiamoci a trattare per gli italiani, che intanto devono andare nelle grandi squadre. Secondo me dovrebbe essere una sorta di vocazione del calcio italiano che deve ripartire dagli italiani. Serve un po’ di morale, che è diverso dalle regole. Ci sono delle regole che non le puoi fare che andrebbero ad incastrarsi male con altre regole. Allora serve un po’ di morale, bisogna mettersi in un tavolo e decidere di fare qualcosa per il calcio italiano cioè decidere di avere un numero di giocatori italiani in rosa. Io piuttosto direi di aspettare i giovani col talento, e non di cercare di vincere i tornei da giovani con quelli che hanno più fisico!».