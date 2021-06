Bucciantini: «Inzaghi vede nell’Inter una crescita. Ha suo punto di forza»

Bucciantini sostiene che Inzaghi abbia visto l’Inter come una crescita professionale, motivo per cui ha fatto dietrofront con la Lazio. Nel corso di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, il giornalista ha elogiato il nuovo allenatore nerazzurro.

LE QUALITÀ – Marco Bucciantini traccia un profilo di Simone Inzaghi: «Tutto si può costruire, ma in lui c’è una cosa che è subito un decollo in avanti. Le sue squadre, secondo me, hanno il punto di forza nell’inizio: è una squadra che, quando parte in attacco, è indifendibile. Ti porta subito lassù, va in verticale. Nella scelta di Inzaghi l’Inter si fa questa domanda: poteva fare una considerazione intelligente, prendendo uno che gioca come Antonio Conte. Però qual è la diversità: che Inzaghi vede una crescita in questa chiamata, un qualcosa da fare. Puoi dargli una squadra che sta perdendo qualcosa e lui ci può lavorare».