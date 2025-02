Bucciantini: «Inzaghi merita i complimenti. Uno sta deludendo!»

L’Inter è stata argomento di discussione durante una puntata a Radio Sportiva. L’opinionista Marco Bucciantini ha parlato di Inzaghi e della sua gestione della rosa.

MERITI – L’Inter è stata ampiamente esaminata durante il programma radiofonico “Radio Sportiva“. L’ospite Marco Bucciantini ha espresso la sua opinione sulla stagione, fin qui disputata da Simone Inzaghi: «Inzaghi ha tantissimi meriti nella competitività dell’Inter. Esser passata tra le prime 8, nemmeno con un calendario facile di Champions, che valore ha? È in zona scudetto ed è ancora dentro la Coppa Italia. Per fare tutte queste cose deve fare i cambi o turnover. Viene criticato perché costretto a far giocare Taremi. Lo fa anche per caratteristiche. Lautaro Martinez-Correa forse non ha quel riferimento centrale forte. Il discorso forse è un altro. Il rendimento di Taremi è un problema. Taremi è un giocatore importante nelle rotazioni. Le altre sono sostanzialmente scritte. C’è stato un periodo dove ci sono state lunghe ed importanti assenze dove altri anni sopperito e adesso pagano. Qualche giocatore sta pagando quelle tasse che non puoi evadere, dovute all’anagrafe.»

L’Inter, nonostante le difficoltà, è in lotta per tutte le competizioni: meriti a Inzaghi

RIPARTIRE – Il giornalista prosegue la sua analisi dando i meriti ad Inzaghi: «Se vuoi essere dentro tutte le competizioni le rotazioni le devi fare. Se vuoi essere dentro tutti gli obiettivi, qualche partita te la perdi. L’importante è non perdersi definitivamente. Qualche partita puoi giocarla peggio, non bisogna perdere le partite che non puoi più recuperare come la Champions e la coppa Italia. In quest’ultima l’Inter affronterà una squadra molto difficile come la Lazio. In campionato qualcosa te lo puoi permettere, non tanto però. Adesso deve ripartire facendo un filotto di partite positive per arrivare fino in fondo. Io non mi sento di dire perché gioca Taremi al posto di Correa. Più che altro direi che mi sarei aspettato un Taremi migliore, più decisivo e funzionale. Taremi è mancato anche nei gol. Questa però non è una colpa di Inzaghi. Parlare di Inzaghi prima di maggio non è sbagliato, è peggio. è ingiusto».