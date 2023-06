Bucciantini: «Inzaghi ha più valore nonostante la sconfitta in finale»

Simone Inzaghi e l’Inter hanno conquistato la ribalta dell’Europa, fermandosi però sul più bello. Per il percorso di crescita secondo Marco Bucciantini da Sky Sport questo non conta.

PERCORSO – Bucciantini parla in tal modo dei nerazzurri: «Le troppe sconfitte in campionato non hanno permesso all’Inter di esprimere il proprio potenziale. Questo club quattro anni fa faceva la finale di Europa League, poi ha vinto il campionato. Ha vinto in questi due anni quattro coppe, ora fatto la finale di Champions League. Si può uscire più forti da una sconfitta, anche per Inzaghi è così. Sarà più facile ascoltarlo, l’anno scorso non è stato facile il dialogo anche per la questione Skriniar».