Bucciantini: «Inter, vuoti mentali con le big! Brozovic insostituibile ma…»

CAMPO APERTO – Marco Bucciantini valuta l’atteggiamento dell’Inter nella gara vinta contro il Bologna. Al termine del match di Serie A, il giornalista è intervenuto così su Sky Sport 24: «Il Bologna ha giocato in maniera aperta e ha avuto tante occasioni anche prima del gol. A campo aperto l’Inter potenzialmente può creare tantissimo. La squadra di Simone Inzaghi (vedi intervista), se non la soffochi, è uno spettacolo. La classifica nerazzurra si spiega anche guardando gli avversari. Basta vedere le partite che ha perso, sono state tutte con le squadre più forti. Con le big l’Inter ha avuto dei vuoti mentali! Da gennaio recupera Romelu Lukaku, che è un giocatore che può dare la possibilità di consumare meno energie in campo. Io sono una vedova di Hakan Calhanoglu. Nel mio mondo Marcelo Brozovic non lo so sostituire con nessuno. Però il centrocampista turco mi è piaciuto tanto». Bucciantini conclude il suo intervento a “Sky Calcio Club” con un commento sui due registi dell’Inter.