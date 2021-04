Bucciantini: «Inter, vittoria Scudetto inizia 4 anni fa. Conte crea squadre»

Marco Bucciantini – giornalista e opinionista sportivo -, ha parlato a “Sky Sport Serie A” del campionato dell’Inter e del lavoro di Antonio Conte sulla panchina nerazzurra.

VITTORIA MERITATA – Marco Bucciantini ha parlato dell’Inter di Antonio Conte e del lavoro di quest’ultimo sulla panchina nerazzurra: «Lo Scudetto dell’Inter comincia quando si compie il cambio di proprietà. Arriverà, non c’è da fare calcoli o tabelle. Arriva meritato, solido. È una crescita di quattro anni, fatta con scelte giuste. Le ultime, come Barella e Hakimi, giustissime. Sono giocatori veri, che sanno cosa fare in campo. Ma anche Lukaku e Conte. Questo allenatore eleva quelli meno bravi e valorizza quelli bravi. Riesce a fare i campioni gregari e i gregari campioni. Con Conte i giocatori diventano squadre. È uno Scudetto che ha delle radici molto solide».