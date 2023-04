Bucciantini: «L’Inter vista contro la Lazio va in Champions League!»

Bucciantini ritiene la gara giocata dall’Inter contro la Lazio una delle più belle della stagione. Ora i nerazzurri si trovano quarti in piena zona Champions League

MIGLIOR PARTITA − Marco Bucciantini, in collegamento da Napoli per Sky Calcio Club, non ha dubbi: «L’Inter di oggi a mezzogiorno ci va in Champions League. Il problema per le squadre che sono lì è la continuità. Se calano un po’ vanno male. Ma l’Inter di oggi ci va, ha fatto una delle tre partite più importanti e belle della stagione insieme a quella col Barcellona e in Supercoppa. Ha meritato, ha attaccato per tutta la partita e gli attaccanti stanno alzando il loro livello. Al Derby di Champions League ci arriva la squadra meglio e ci arriva meglio chi vince le partite precedenti. Conta arrivarci in corsa ancora tra le prime quattro».