Bucciantini: «Inter-Venezia, gara simile all’andata. Inzaghi include tutti»

Marco Bucciantini, negli studi di Sky Sport durante l’edizione ‘La casa dello Sport‘, ha presentato la gara tra Inter e Venezia in programma tra poco. Il giornalista individua una capacità nella squadra di Inzaghi

PREGARA − Bucciantini presenta la partita di oggi e individua una forza nei nerazzurri: «Il Venezia mi è piaciuto contro l’Empoli, mi aspetto una partita simile all’andata. Il Venezia è una squadra che non si disunisce, i nerazzurri la chiusero solamente all’ultimo al Penzo. La squadra di Inzaghi ha dovuto aspettare l’ultima azione per raddoppiare. Ma l’Inter può avere pazienza, sa giocare più partite di tutte. In tutte quelle che gioca può attaccare, sono tutti divertiti nell’Inter, bisogna frenarli. L’Inter ha avuto nella salute dei titolari, la possibilità di proporre gli altri e di renderli inclusi».