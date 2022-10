Bucciantini: «Inter, un male si presenta spesso. San Siro stadio ideale»

Marco Bucciantini dagli studi di Sky Sport ha analizzato il momento dell’Inter, in particolare in vista della sfida contro il Barcellona in Champions League.

MOMENTO NO – Bucciantini parla del momento di difficoltà dell’Inter e i suoi problemi: «Ha dei piccoli momenti in cui tenta di governare e subisce clamorosamente più danni di quanto meriterebbe, però queste non sono cose casuali. Può succedere una volta, qui invece si sta ripetendo quindi vuol dire che c’è un male di continuità mentale e di saper vivere insieme. Il vissuto in una partita è fondamentale, tanta la vivi e la giochi di conseguenza. Inter-Barcellona la partita ideale? Se c’è un problema dell’Inter è proprio il livello e se vuoi invertire la rotta devi dare un segnale contrario. Più che partita ideale io direi che è lo stadio ideale, la scenografia ideale. L’Inter ha bisogno di ritrovare qualcosa da una squadra che si è un po’ rotta».