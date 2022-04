Bucciantini: «Inter, Udinese avversario tosto! Radu? Tradito dalla paura»

Dagli studi di Sky Sport 24, Marco Bucciantini ha parlato del prossimo match tra Udinese e Inter ritornando anche sull’errore clamoroso di Radu a Bologna

IMPEGNO − Per Bucciantini, l’Inter avrà una gara molto tosta domenica pomeriggio: «In questo calendario la partita più difficile è quella contro l’Udinese. L’Inter deve giocare ancora cinque partite, quando gioca tante partite entra in difficoltà. Contro l’Udinese partita difficile perché ha una squadra tecnica e fisica. C’è un numero 3, Udogie, facciamolo giocare in Nazionale».

RADU − Così Bucciantini sull’errore del portiere: «Chiaro che quando ci sarà la classifica finale ognuno andrà a trovare il punto perso. Ma così diventa un processo, Radu poteva toccarla anche con le mani ma la paura non gli permette di ragionare giusto. Noi in Italia vediamo e sottolineiamo molto questi errori. Finché non lo compi e non lo accetti continui a farlo sempre».