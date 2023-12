Bucciantini: «Inter, toccate tutto ma non i titolari! Ma cambi quasi alla pari»

Bucciantini analizza la rosa dell’Inter dalla difesa all’attacco, sottolineando la forza della squadra, ma anche una lacuna che riguarda l’attacco. Il giornalista ne ha parlato in collegamento con gli studi di Sky Sport.

L’ANALISI DELLA ROSA – Marco Bucciantini ha parlato così della rosa dei nerazzurri: «Nelle letterine dei desideri di Natale dei tifosi dell’Inter leggo di toccare tutto panchina compresa, ma non i titolari, soprattutto in attacco! Io penso che l’Inter avrebbe bisogno di qualcuno in attacco, perché negli altri ruoli ci sono sostituti molto simili ai titolari. Ci sono cinque difensori a disposizione dove ne sceglierei tre facilmente, a centrocampo ci sono Frattesi, Carlos Augusto e Asllani che secondo me è uno dei giocatori migliorati in questa stagione. In attacco no: questa è l’unica lacuna dell’Inter. I titolari non è che stanno bene, ci stanno umiliando della loro salute (ride, ndr)».